Билеты на "Сладкую Дарусю" стоили дороже чем на концерт Элтона Джона

С двухнедельных гастролей Соединенными Штатами Америки вернулся Ивано-Франковский областной академический музыкально-драматический театр имени Ивана Франко.

Украинские актеры показали спектакль "Солодка Даруся" по одноименному произведению известной украинской писательницы, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Марии Матиос.

Спектакли прошли в Филадельфии, Кливленде, Чикаго, Нью-Джерси, Нью-Йорке.

Это уже третья крупная поездка актеров за пределы Украины. Спектакль вызвал интерес у американской общественности, пишет Gazeta.ua.

По мнению зрителей, молодым актерам театра удалось воссоздать на сцене всю глубину и трагизм произведения.

Вместе с актерами в поездке была и сама автор. Среди многочисленных зрителей было много диаспоры, которые когда-то сами пережили события, описанные в "Сладкой Дарусе". В знак благодарности актеры получили положительные отзывы о спектакле.

В США их признали европейским театром, который представляет современную Украину, такой какая она есть.

"Самое важное то, что Ивано-Франковский академический украинский музыкально-драматический театр им. И. Франко уже приобрел мировую славу. Мария Матиос вместе с режиссером-постановщиком Ростиславрм Держипильским крепко держат ее в ладонях. Их два сердца бьются в унисон. От украинской Америки ежедневно поступают великолепные отзывы, и все едины в своем мнении: "Это надо увидеть и пережить". Мария Матиос и режиссер Ростислав Держипильский - два сердца в одном спектакле", - так написала украиноязычная газета Чикаго "Время и события".

Билеты на "Сладкую Дарусю" стоили в США по 45 долларов: дороже, чем концерты Элтона Джона.

Мария Матиос пообещала украинцам Америки, что скоро привезет с прикарпатским театром еще один свой спектакль "Нация".