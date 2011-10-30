В Житомире милиция задержала мужчину, который срывал с прохожих украшения

На днях в Житомире милиция задержала грабителя, который срывал с прохожих на улицах ювелирные украшения и сдавал их в ломбард.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщила работник пресс-службы Богунского райотдела милиции Управления МВД Украины в Житомирской области Светлана ЧЕМЕРИС.

По ее словам, недавно в райотдел обратилась 34-летняя житомирянка, которая сообщила, что ее ограбили.

"Женщина рассказала, что во время обеденного перерыва находилась по делам в центре Житомира. Неожиданно на улице к ней подбежал молодой мужчина. Женщина не успела и опомниться, как незнакомец сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком, и убежал. Пострадавшей при этом был нанесен материальный ущерб на сумму около 7,5 тыс. грн.", - сказала С.ЧЕМЕРИС.

Она сообщила, что в результате поисковых мероприятий работники уголовного розыска Богунского райотдела нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний, ранее судимый за подобные преступления, житомирянин, который таким способом пытался заработать себе на жизнь. По словам задержанного, награбленное он сдавал в ломбард, а деньги тратил на собственные потребности. В последующем следствием была установлена причастность мужчины к еще семи подобным преступлениям.

Начальник сектора уголовного розыска Богунского РО УМВД Украины в Житомирской области Роман КОВАЛЬЧУК сообщил УНИАН, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 «Грабеж, совершенный повторно» Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

По делу уже завершено расследование, и оно передано в Богунский районный суд Житомира.