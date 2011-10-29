Милиция задержала активисток Femen возле львовского стадиона

Во Львове перед началом торжественной церемонии открытия стадиона «Арена Львов» к Евро-2012 у входа для Vip-персон милиция задержала двух девушек-активисток движения Femen с лентой на груди «Faking Euro!», которые выкрикивали «Украина проигрывает!».

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка сначала попросили девушек освободить проход для гостей, однако после того, как те отказались выполнять приказ, посадили их в милицейский автомобиль.