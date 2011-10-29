Всемирный банк раскритиковал законопроект о рынке земель

Всемирный банк обеспокоен, что с принятием закона «О рынке земель» мораторий на продажу земель будут отменен до создания условий для внедрения надлежащего рынка земель

Об этом в своей статье для ZN.UAпишет директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер. По его словам, законопроект содержит две самые большие проблемы.

«Во-первых, этот законопроект налагает слишком много ограничений на типы владельцев, которые смогут покупать землю, — объясняет М.Райзер. - Напри­мер, исключение юридических лиц из числа потенциальных собст­венников и полный запрет покупки земли иностранными гражданами приведут к снижению спроса и, соответственно, к сохранению низких цен на землю. Подобные нормы также будут сдерживать инвестирование в сельское хозяйство, хотя такие средства крайне необходимы для повышения его производительности».

Во-вторых, по его мнению,указанный законопроект, вопреки часто декларируемому, не создает условий для облегчения притока финансов в сельское хозяйство.

«Банки не могут содержать земли, взятые в залог, поскольку они как юридические лица должны продать их в течение шести месяцев. К тому же повторная продажа земли, осуществленная не позднее, чем через пять лет после ее покупки, будет облагаться высоким налогом, который также будет отпугивать от развития рынка ипотеки земель. Предложение основать государственный земельный ипотечный банк является плохим заменителем создания таких условий, при которых коммерческие банки были бы готовы предоставлять кредиты под залог земли», — считает представитель Всемирного банка.

По его мнению, даже если эти вопросы и можно будет решить, то одной лишь хорошей законодательной базы недостаточно для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование в Украине рынка земли. Именно поэтому Всемирный банк оказывал поддержку в разработке новой компьютеризированной информационной системы кадастра, которую сейчас устанавливают в органах земельных ресурсов по всей стране.

«В этой системе хранятся данные о размещении земельных участков и их владельцах. Мы ожидаем, что она будет готова к середине 2012 года. Однако для защиты прав на землю и создания прозрачной системы необходимо связать этот кадастр с реест­ром прав собственности на землю, который ведет Министерство юстиции Украины. Подобная связь сейчас отсутствует, что служит причиной серьезных рисков».

Представитель Всемирного банка также подчеркнул, что результаты опроса фермеров свидетельствуют о том, что большинство из них еще не готовы к открытию рынка земель.

«Мы соглашаемся с тем, что Украина не готова к этому, — отмечает М. Райзер. - Юридические и институционные условия, необходимые для функционирования эффективного рынка земель в Украине, можно создать в течение следующего года совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Украинские законодатели и политики не должны подгонять эту реформу. Риски того, что она будет проведена неправильно, остаются очень высокими».