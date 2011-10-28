Пенсионер, сбивший на переходе 2 людей, говорит, что его ослепило солнце

В Киеве сотрудники ГАИ задержали водителя, который на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов – женщину 1957 г.р. и мужчину 1978 г.р. – и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, происшествие случилось вчера, 27 октября, около девяти часов утра в Днепровском районе на улице Марии Расковой, 4.

Водитель, управляя автомобилем Citroen BX, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

Вследствие ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом плечевого сустава, ушибы тела и была доставлена в больницу, молодой человек получил незначительные травмы, поэтому от госпитализации отказался.

В ГАИ установили, что автомобиль двигался в направлении улицы Энтузиастов, а за рулем был 63-летний киевлянин.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников ГАИ «горе-водитель» был задержан. На вопрос, почему он не пропустил пешеходов, водитель ответил, что во время движения его ослепляло солнце, и он не видел людей на проезжей части. Он вообще отрицал свою причастность к ДТП. Но сотрудникам ГАИ удалось разыскать и автомобиль: он стоял в гараже владельца с явными повреждениями», – говорится в сообщении.

Водитель был доставлен в райуправление милиции. Начато расследование.