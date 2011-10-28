В центре Киева пьяный водитель бросался на гаишников с пистолетом и топором

В Киеве пьяный водитель совершил ДТП и устроил гонку с работниками правоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в городе Киеве, сегодня около 7 часов утра, работники отдела ГАИ Шевченковского района столицы по сообщению дежурного выехали на место происшествия. Как выяснилось, на перекрестке улиц Крещатик-Институтская произошло столкновение двух автомобилей: «Мазда», которым управлял житель Бориспольского района 1974 года рождения, и «Дэу Ланос» под управлением водителя-киевлянина, 1970 года рождения.

Инспектора сразу начали фиксировать ДТП.

Водитель автомобиля «Дэу» передал документы через полуоткрытое боковое окно, не выходя из автомобиля. Пока инспектора ГАИ оформляли необходимые материалы, водитель «Дэу», с поврежденным передним левым колесом, завел автомобиль и поехал. Правоохранители сразу стали догонять беглеца. Через несколько минут мужчину остановили на заезде на стадион “Динамо”.

Водителя просили выйти из автомобиля, но он отказывался и демонстративно пил пиво. После того как выезд на дорогу был заблокирован, он стал ездить на площадке перед стадионом, создавая угрозу гражданам и работникам милиции. С целью прекращения противоправных действий инспектора пытались разблокировать двери автомобиля со стороны водителя, после чего он достал предмет, похожий на пистолет (как позже оказалось, устройство для отстрела резиновыми пулями) и направил в сторону работника милиции, а во второй руке держал топор. В соответствии с требованиями Закона, один из сотрудников ГАИ предупредил о применении огнестрельного оружия, а второй в этот момент разбил левое боковое окно автомобиля. Только при применении мер физического воздействия стражам порядка удалось разоружить нарушителя.

Злоумышленник в наручниках был доставлен в Печерское райуправление милиции. Начато расследование инцидента.