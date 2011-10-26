Западная Украина беднее восточной, но живет лучше

Официально менее богатые западные регионы Украины опережают в комфорте и уровне жизни своих более богатых статистически земляков с востока.

Новый рейтинг регионов свидетельствует - запад более комфортный, а восток, несмотря на наличие прибыльных промышленных гигантов, внизу рейтинга качества жизни, сообщает ТСН.

Что касается крупных городов, то самые лучшие для жизни города – Харьков, Киев и Одесса.

«Самые богатые две области – области, имеющие самый высокий уровень ВВП на человека – Днепропетровская и Донецкая, они в конце рейтинга по качеству жизни», - рассказал заместитель директора Международного центра перспективных исследований Максим БОРОДА.

Как отмечается, на официально богатом востоке происходит вдвое больше алкогольных отравлений, чем на западе. В восточных областях меньше живут, чаще болеют СПИДом и туберкулезом. На востоке также расположены две наиболее загрязненные области, снова таки - Днепропетровская и Донецкая.

Самые здоровые регионы Украины – Киев и Черновицкая область. Весь запад в целом здоровее. Здесь лучше экология, меньше курят и пьют. Уровень качества жизни выше, хотя доходы маленькие.

Социальный психолог объясняет разницу в качестве жизни ментальной разницей. «На западе люди немного меньше сориентированы на то, чтобы им кто-то что-то дал, а больше на то, чтобы они сами это заработали. На востоке больше сориентированы на то, что о них позаботятся – государство, партия, директор завода», - говорит руководитель лаборатории Института социальной и политической психологии Вадим ВАСЮТИНСКИЙ.

Напомним, ранее эксперты признавали, что разница в уровне жизни между Киевом и несколькими крупными городами с одной стороны и всей остальной страной с другой превращается в пропасть.