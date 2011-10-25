Киевская областная больница покупает «скорую» по цене «Порше»

Коммунальное учреждение Киевского облсовета «Киевская областная клиническая больница» за средства местного бюджета приобретет автомобиль скорой медицинской помощи за 700 тыс. грн.

Как передает «Киев. Комментарии», об этом сообщили в Министерстве экономики.

Компания-победитель торгов, которая осуществит поставку машины, - ООО «Горал».

Как известно, отмечает «Киев. Комментарии», основателем и директором «Горал» является Ирина САВОСТА, также известная как директор Всеукраинского благотворительного фонда «Детский благотворительный фонд. Украина», учредителем которого является Герман ФИСТАЛЬ.