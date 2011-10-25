Киевская областная больница покупает «скорую» по цене «Порше»
18:07, 25 октября 2011Общество
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За средства бюджета
Коммунальное учреждение Киевского облсовета «Киевская областная клиническая больница» за средства местного бюджета приобретет автомобиль скорой медицинской помощи за 700 тыс. грн.
Как передает «Киев. Комментарии», об этом сообщили в Министерстве экономики.
Компания-победитель торгов, которая осуществит поставку машины, - ООО «Горал».
Как известно, отмечает «Киев. Комментарии», основателем и директором «Горал» является Ирина САВОСТА, также известная как директор Всеукраинского благотворительного фонда «Детский благотворительный фонд. Украина», учредителем которого является Герман ФИСТАЛЬ.
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