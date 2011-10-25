Водитель авто, в котором в ДТП погибло 6 футболистов, был нетрезв

Водитель автомобиля Skoda Octavia, в котором ночью 24 октября в Глобино Полтавской области в результате ДТП погибли 8 человек, был нетрезв.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью областного управления милиции.

Судмедэксперты нашли в крови 26-летнего водителя алкоголь – 1,9 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. За рулем был сын председателя Семеновской райгосадминистрации, который не справился с управлением автомобиля, выехал на обочину и допустил столкновение с прицепом «КамАЗа».

В салоне легкового автомобиля были семеро пассажиров в возрасте от 17 до 25 лет, жители Полтавы, Лубен, Кременчуга, Семеновки и Карловского района. Все погибли до приезда скорой помощи. Погибшие были футболистами. Шестеро из них играли за семеновскую команду "Атлант".