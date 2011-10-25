Журналистов просят откровенно ответить на анонимную анкету

Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП), компания HeadHunter (hh.ua) и украинская сеть Глобального договора ООН начинают исследование условий труда журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КНМП, оно пройдет в форме опроса. Цель исследования – способствовать социальному диалогу между работодателями и журналистами.

Организаторы опросят работников киевских и всеукраинских медиа по поводу их условий труда. Исследование пройдет в течение октября-ноября 2011 года, и уже в следующие две недели свыше 2,5 тыс. украинских журналистов получат анкету на электронную почту. Результаты опроса будут представлены в декабре.

Анонимная анкета содержится на внешнем сервере, собранные данные автоматически добавляются в базу данных и прорабатываются. Уникальную систему проработки данных предоставил портал hh.ua.

Специалисты украинской сети Глобального договора ООН предоставили консультации во время разработки анкеты. Благодаря им в анкете появились вопросы о социальной ответственности работодателя. Речь идет о дополнительных бонусах для журналистов, которые работодатель не обязан предоставлять в соответствии с законодательством. Например, о курсах повышения квалификации для журналистов и тому подобное.

Оргкомитет обращается к журналистам с просьбой максимально откровенно ответить на вопросы в анкете. Ответы - конфиденциальная информация. Все полученные сведения будут опубликованы только в обобщенном виде и не будут переданы третьим лицам. Организаторы также добавляют, что анкета построена таким образом, что участникам опроса разрешено не отвечать на вопросы, которые они посчитают некорректными. Доступ к заполненным анкетам будет иметь лишь председатель комитета профсоюза и руководитель исследовательского проекта, заверили в КНМП.