Как казаки в Одессе памятник Екатерине II отменяли

Несколько сотен членов Украинского казачества, прибывших сегодня из шести областей в Одессу, заблокировали стройплощадку на месте снятого памятника «Потемкинцам - потомки», где планируется возведение памятника российской императрице Екатерине II.

Как передает корреспондент УНИАН, казаки во главе с Верховным атаманом Украинского казачества Игорем ВАРДИНЦОМ отодвинули от входа на стройплощадку, обнесенную металлическим забором, охранников строительной фирмы и провели выездную Чрезвычайную раду казачества для обсуждения ситуации, вызванной попыткой воздвигнуть памятник российской императрице.

Как заявил на раде казачества атаман Черноморского казачьего товарищества Сергей ГУЦАЛЮК, «на этой святой земле должна стоять казачья церковь», как и было намечено властями города вскоре после освобождения украинскими казаками и российскими войсками крепости Качибей от турецкого гарнизона.

Представители казачества из Черкасс, Винницы, Херсона, Луганска, Черновцов и Тернополя установили на площади крест, освященный духовником Украинского казачества о. Виталием (УПЦ Киевского патриархата), и провели в горсовете встречу с вице-мэром Одессы Вахтанги УБИРИЕЙ.

Верховный атаман Украинского казачества И.ВАРДИНЕЦ передал вице-мэру Обращение казачества к руководству города, в котором содержится предложение «отменить решение Одесского горсовета от 4 июля текущего года об установлении памятника палачу украинского народа Екатерине II”.

По убеждению казачества, российская императрица не достойна быть увековеченной на украинской земле, поскольку уничтожила остатки украинской государственности, ввела крепостничество. Кроме того, отмечается в обращении, напряженная ситуация „используется антиукраинскими силами для разжигания гражданского противостояния в Одессе и в Украине в целом”, «подобные проекты создания памятников Екатерине II инспирируются в Симферополе и в Херсоне».

Как было заявлено на встрече, подобные обращения по поводу создания в Одессе памятника Екатерине II (одесские депутаты называют его монументом основателям города - УНИАН) Верховный атаман Украинского казачества И.ВАРДИНЕЦ в ближайшие дни лично вручит Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как Гетману Украинского казачества, а также премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО.

По словам И.ВАРДИНЦА, завтра ожидается прибытие в Одессу новых отрядов Украинского казачества - противников установления монумента императрице.

В свою очередь, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ сказал, что «съезжаться в Одессу и пытаться навязать горожанам свою точку зрения - нелогично и неправильно. Социологический опрос показал: порядка 90% одесситов считают, что нужно восстанавливать исторические памятники, возвращать исторический облик улицам и площадям».

Э.ГУРВИЦ добавил, что казаки, прежде всего, должны требовать переименования улицы Атамана Антона Головатого, который «согласился целовать Екатерину в пятки», и сноса воздвигнутого ему в Одессе памятника.