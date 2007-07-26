Одессе грозит утрата статуса города-курорта

Лет через пятнадцать Одесса может потерять статус города-курорта, если в процессы "дерибана" имущества и земли оздоровительных комплексов не вмешается мэрия, в частности, юридическое управление и горуправление земельных ресурсов. Об этом заявил директор муниципального департамента рекреационного комплекса и туризма Виктор АКСАНЮК, выступая на сегодняшнем заседании горисполкома.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, из-за несовершенства действующего законодательства Украины ежегодно подвергаются реконструкции и перепрофилированию в среднем 3 санаторно-курортных учреждения.

В частности, отметил директор департамента, ближайшей осенью намечена реконструкция санатория «Фонтан». По словам В.АКСАНЮКА, «владельцы планируют снести все здания, а на вопрос о будущей застройке и инвесторе отвечают, что это коммерческая тайна».

В.АКСАНЮК добавил, что ряд одесских санаториев уже работает в течение весны-осени в качестве дешевых гостиниц. Стабильно развиваются, по его словам, прежде всего, санатории «Аркадия», «Магнолия», им. Чкалова и «Лермонтовский».

В.АКСАНЮК охарактеризовал состояние отрасли как предкризисное и предложил создать межведомственную комиссию по изучению ситуации.

Справка УНИАН. В Одессе действует 34 санаторно-курортных учреждения на 10 тыс. 666 койко-мест. 23 здравницы работают круглый год. 6 санаториев принадлежат Министерству здравоохранения, столько же – ЗАО «Укрпрофздравница», 4 - вузам, остальные - министерствам и ведомствам. В 2006 г. объем предоставленных санаторно-курортными учреждениями услуг превысил 100 млн. грн.

В Одессе также функционируют оздоровительный детский центр «Молодая гвардия» и 25 других детско-юношеских оздоровительных учреждений.