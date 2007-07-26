«Мистецький арсенал» будет содержаться за государственные средства

Государственное предприятие «Культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал» внесен в перечень заведений искусства, расходы на содержание которых осуществляются из государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры и туризма Украины, соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 26 июля.

Как сообщал УНИАН, компания «Штрабаг» (Strabag, Австрия-Германия) стала победителем тендера на проведение работ по реставрации комплекса «Мистецький арсенал».

Строительство первой очереди Культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» в Киеве обойдется в 1,3 млрд. грн.

По данным проектной организации «Укрниипроектреставрация», которая разрабатывала проект комплекса, он будет двухэтажным плюс три подземных этажа.

Общая площадь комплекса вместе с подвальными помещениями во дворе будет составлять 71,4 тыс. кв. м, полезная - 49,3 тыс. кв. м.

Площадь музеев и выставочных залов комплекса будет составлять 17 тыс. кв. м, выставочно-информационного центра, включая концертный зал, - 12 тыс. кв. м., подземный технический блок займет 4 тыс. кв. м, подземный паркинг - 10,3 тыс. кв. м.