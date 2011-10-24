C ноября украинцы смогут ездить в Бразилию без виз

Граждане Украины уже с ноября смогут ездить в Бразилию без виз на срок до 90 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам посол Украины в Бразилии Олег ГРУШКО.

Он напомнил, что соответствующее соглашение было ратифицировано украинским парламентом еще в прошлом году, в октябре этого года его ратифицировал бразильский парламент.

В соответствии с договором, оно вступает в действие через 30 дней после завершения внутригосударственных процедур. «4 октября бразильское посольство в Украине официально известило украинскую сторону о завершении таких процедур, поэтому через тридцать дней, мы надеемся, она заработает», - сказал О.ГРУШКО.