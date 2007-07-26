Азаров обещает стабильность курса гривни

Правительство намерено обеспечивать стабильность курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы будем удерживать курс гривни абсолютно стабильный», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что относительно курса национальной валюты правительство проводит постоянные консультации с Национальным банком Украины.

Как сообщал УНИАН, по мнению начальника отдела выпуска финансовых инструментов «Укрсоцбанка» Эрика НАЙМАНА, без искусственно удерживаемой Нацбанком привязки национальной валюты к доллару курс гривни за полгода мог бы укрепиться до 4,8-4,5 грн. за 1 долл. Банкир утверждает, что по некоторым оценкам, реальный курс гривни не должен превышать 3 грн. за 1 долл.

В начале июля НБУ заявил, что не видит оснований для изменений курсовой политики в ближайшей перспективе.

Справка УНИАН. В апреле 2005 года Национальный банк Украины провел ревальвацию гривни. НБУ с 21 апреля 2005 года установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 5,05 грн. за 1 долл., что на 14 копеек выше, чем 20 апреля 2005 года.

До сегодняшнего дня Нацбанк удерживал курс национальной валюты на установленном тогда уровне - 5,05 грн. за 1 долл. США.

В Основах денежно-кредитной политики на 2007 год установлен курсовой коридор национальной валюты в пределах 4,95-5,25 грн./долл.