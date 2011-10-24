Азаров хочет, чтобы в науке искали нетрадиционные направления

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает важность поиска нетрадиционных новых направлений в науке.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил во время награждения государственными наградами за достижения в области науки и техники.

«Мы видим, как на наших глазах за последние буквально годы меняется (наука – УНИАН). Не отстать от передовых стран, а напротив – использовать весь тот богатый потенциал, который у нас с вами был. Несмотря на то, что мы его растеряли, прямо надо сказать. Несмотря на то, что мы за эти годы не смогли должным образом переоснастить нашу науку. Вместе с тем появляются сейчас такие возможности, и мы все больше и больше будем уделять внимание развитию новых научных направлений. Чрезвычайно важен действительно поиск нетрадиционных новых направлений. Тех, где мы действительно можем выйти на самые передовые рубежи», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, «наше правительство уделяло и будет уделять серьезное внимание развитию науки, техники, новейших технологий в Украине». «Мы видим в этом главное условие для модернизации нашей страны. Нам одинаково важно и развитие фундаментальных исследований, и прикладных экспериментальных работ, которые позволили бы нашему производству как можно быстрее осуществить техническое переоснащение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что основными проблемами, которые стоят перед украинской наукой, являются проблемы энергосбережения, энергоэффективности, альтернативные виды топлива. Также премьер-министр отметил важность развития медицинской науки и исследований в области высоких технологий