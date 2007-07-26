МВД перетасует свои кадры

Министерство внутренних дел Украины намерено усилить кадровую политику в органах внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел по кадровым вопросам Николай ПЛЕХАНОВ.

По его словам, министерство начало принимать меры для того, чтобы назначения в милиции не проводились бессистемно и бесконтрольно. Замминистра сказал, что за последних два года вопросы кадрового обеспечения ни разу не рассматривались на заседаниях профильной коллегии. "Назначения проводились бессистемно и бесконтрольно. Профессиональное ребро руководящих кадров оказалось размытым", - считает Н.ПЛЕХАНОВ.

По его словам, 89% сотрудников органов внутренних дел среднего звена имеет стаж до 2 лет, несмотря на то, что для работы на таких должностях нужен опыт более 5 лет.

Н.ПЛЕХАНОВ также сообщил, что теперь назначения будут проводиться коллегиально. При этом сначала будут отбираться кандидаты на вакансию по профессиональным качествам и опыту работы, а потом эти кандидаты в Академии МВД и профильных подразделениях МВД будут сдавать экзамены, зачеты и нормативы. И только после этого Коллегия МВД будет принимать решение о назначении на должность.

Замминистра отметил, что МВД будет также менять процедуру присвоения званий: теперь она будет проводиться на профильных коллегиях.

Н.ПЛЕХАНОВ добавил, что МВД намерено сократить численность Департамента внутренней безопасности: с 1170 сотрудников до 603 человек.