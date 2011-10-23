В Стаханове Луганской области исчез памятник Тарасу Шевченко.

Об этом УНИАН сообщил председатель Луганского областного отделения «Просвіти» Владимир СЕМИСТЯГА.

Эту информацию подтвердила и начальник Управления внутренней политики Луганской облгосадминистрации Мария БОРЗЕНКО. По ее словам, от памятника остался лишь постамент.

Правоохранительные органы уведомлены об инциденте.

Председатель облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК дал поручение властям Стаханова на протяжении двух недель решить вопрос о создании нового памятника Тарасу Шевченко, в частности, найти для него достойное место в центре города и определиться со сроками строительства.