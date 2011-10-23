Мусоросортировочный завод перерабатывает 120 тыс. тонн в год

22 октября в пригороде Черновцов открыли новый мусоросортировочный завод, который стал третьим заводом по переработке отходов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, завод будет сортировать и перерабатывать до 120 тыс. тонн мусора в год.

На заводе будут отсортировывать отдельно дерево, бумагу, пластик, ткань, металл и отправлять это сырье на переработку на соответствующие предприятия. Черновчанам придется собирать дома мусор не в один мешок, а делить на четыре. В городе установят контейнеры для раздельного сбора мусора.

На первом этапе стоимость строительства завода составила 27 млн. грн. Работать на заводе будут 95 человек.

Как сообщил во время открытия предприятия секретарь Черновицкого городского совета Виталий МИХАЙЛИШИН, после Нового года в городе заработает вторая очередь мусоросортировочного завода. По его словам, вторая очередь будет заниматься утилизацией полиэтилена, батареек, экономных лампочек, одноразовых шприцев и тому подобное. Установят печи с фильтрами, где будут утилизировать хирургические отходы.