На Прикарпатье явилась очередная Дева Мария

Уже больше месяца в Западной Украине не стихает бум вокруг явления на древе силуэта Девы Марии. Произошло сие чудо в селе Брынь Галицкого района Ивано-Франковской области. Я дважды этим летом была на Франковщине и каждый раз слышала разговоры о явлении Богоматери...

Еще перед поездкой в июне я позвонила родственникам в Прикарпатье. Рассказ о “брыньском чуде” – это первое, что услышала от своей тети Светланы. Она так восторженно об этом рассказывала, что я решила непременно побывать на месте богоявления.

Уже в Ивано-Франковске я слышала эту историю в разных вариациях буквально везде: от родственников, знакомых, которые живут в разных уголках области, даже в стоматологическом кабинете.

Рассказывают, что люди едут тысячами, кто на чем – велосипедах, машинах, лошадях, заказывают автобусы, – чтобы посмотреть на это чудо.

Когда опять приехала на Ивано-Франковщину через несколько недель, то, откровенно говоря, забыла об этих разговорах. Но как оказалось, Богородица никуда не исчезла.

Журналистское любопытство толкнуло посетить село Брынь, которое его жители теперь называют “важной географической точкой на карте Прикарпатья”.

Я приехала под вечер в обычный рабочий день. Людей вокруг чудо-дерева действительно было много, трудно было найти место, где припарковать автомобиль.

Деревом, которому доверила свой лик Дева, – оказалась старая липа с ободранной корой. Липа стоит посреди села, во дворе, который принадлежит сельсовету. В доме давно никто не живет. Голая поверхность ствола покрыта пятнами и полосами разных цветов – говорят, сразу после того, как в дерево попала молния. В том узоре, собственно, и увидели местные жители святой лик.

Родственница, которая приехала со мной, – довольно почтенного возраста – говорит мне: «Знаешь, я человек верующий, но почему-то ничего не могу там усмотреть. Наверное, я грешная».

Выходит, что и я грешная, потому что тоже ничего не увидела.

Спрашиваю у одной молодой женщины, которая набожно крестится возле дерева: “Что вы видите на стволе?” Она отвечает: «Ну как – что? Вот смотрите, Дева Мария в платье, с двумя ангелами по сторонам, в руках держит четки, а справа от нее Иисус Христос, одетый в черное. А вы разве не видите?»

Другая женщина рассказала, что, кроме того, некоторые видят на ветви этой самой липы изображение Иосифа (мужа Девы Марии), но его видно только ночью при лунном свете.

Люди, а это не только пожилые женщины, но и молодежь, гладили руками мокрую от дождя липу, потом прикасались к лицу, словно умываясь чудодейной влагой.

Некоторые обтирали дерево носовыми платочками, унося капли святой воды с собой... Говорят, в первые дни появления образа обдирали даже кору. Позже дерево огородили.

Конечно, подобные феномены притягивают к себе деньги... В Западной Украине люди отличаются особенной набожностью и относятся к таким вещам очень серьезно. Поэтому сам Бог велел делать на таком чуде бизнес. Причем высокорентабельный, потому что прибыль падает буквально с неба, фактически без затрат – даже на рекламу.

Местные бизнесмены устроили продажу фотографий святого дерева по 5 гривен. Покупать рекомендуют по два снимка, сделанные в разных ракурсах. В первые дни посмотреть на чудо съезжались до десяти тысяч человек в день, сейчас наплыв схлынул, но, говорят, до тысячи в день бывает. Соответственно, местные крестьяне “поднялись” на квартирных услугах, потому что многие паломники остаются на ночь. Церковь собрала неплохой урожай на заказах службы, продаже свечей, крестиков и других церковных аксессуаров. Начался сбор средств на статую Божьей Матери и часовню, которая вроде бы должна появиться на таком выдающемся месте.

Появление Марии на дереве люди объясняют по-разному. В частности, председатель Брынского сельского совета Мария Богусевич рассказала, что в доме во дворе, где растет липа, до 1939 года размещалась польская школа. В глубокой нише в стене стояла мраморная скульптура Пресвятой Богородицы. С началом Второй мировой войны поляки покинули село. Куда и как исчезла скульптура – неизвестно.

– Старожилы уверяют, – говорит госпожа Богусевич, – что образ Богородицы, который появился на липе, и исчезнувшая статуя – идентичны. Появление на дереве Девы Марии – это не что иное, как ее желание вернуться на свое место. Мы же считаем, что Пресвятой Богородице не место на липе, ее нужно куда-то переместить.

Что касается торговли, развернувшейся вокруг дерева, то, по словам председателя сельсовета, никакого отношения местные власти к этому не имеет. “Это все церковь”, – сказала госпожа Богусевич.

Несмотря на громкий резонанс “Брынской Девы”, Ивано-Франковская епархия Греко-католической церкви старается держаться в стороне от этого дела и не спешит признавать лик на дереве чудом, хотя ничего и не отрицает.

Да людям официальное церковное подтверждение и не нужно. “Чтобы собирать деньги, – заявила председатель сельсовета, намекая на причастность церкви к феномену, – ждать официального признания не нужно”.

Владыка Владимир Вийтышин УГКЦ Ивано-Франковской епархии сказал УНИАН, что с решениями о признании чуда не нужно спешить.

– Но то, что к сюда съезжается столько народа, – это уже чудо, – сказал священник. – Даже я как епископ не могу сказать, объявлять ли Богородицу, или запретить ее, потому что мы с вами только люди, а есть еще что-то божественное и высшее, к чему мы должны прислушиваться и что должны изучать.

Владыка тоже посетил село, но что он разглядел на старой липе – не сказал. Говорит, что когда приезжал, уже было темно.

Говоря о торговле, отметил, что церковь к таким вещам “очень деликатно” относится.

– Торговля возле храма или любого иного церковного места – не в диковинку, – отметил священник. – Зайдите в любой храм, даже в Киеве, и увидите, что каждый занимается своим делом. Кто-то торгует, а кто-то что-то другое делает. Так и здесь – одни говорят, что видят силуэт Богородицы, молятся и встают на колени перед ней, другие делают на этом бизнес.

В целом в Западной Украине случаи подобных богоявлений неединичны. Только во Львовской и Ивано-Франковской областях насчитывается с десяток мест, где являлась Божья Матерь.

Например, в небольшом поселении Визенберг на Львовщине в настоящее время одно из новейших мест массового паломничества. Здесь 9 июня 1996 года в церкви Святой Троицы Богоматерь явилась нескольким прихожанам. Религиозная комиссия ГКЦ, изучавшая феномен, научных исследований не проводила. Однако был сделан предварительный вывод, что “чудо” могло стать творением человеческих рук.

Во Львовской области есть село Грушив, о котором слышала от своей бабушки с самого детства. Богородица явилась в этом селе еще в советские времена – в 1987 году – в старенькой часовне. Весть быстро распространилась в окружающих селах. К святому месту круглосуточно ехали паломники со всего Советского Союза, которые видели Матерь Божью то в синей, то в черной одежде.

Церковная комиссия, которая исследовала грушивский феномен, ничего конкретного не сказала... Наличие чуда, конечно, не отрицала, но и аргументов для его подтверждения недоставало.

Моя бабушка тоже ездила в Грушив, однако Пречистой не разглядела. Тогда она тоже сказала: «Я, видно, грешна, потому что ничего не видела».

Как сказал мне отец Игорь Яцив, пресс-секретарь Любомира Гузара, такие богоявления бывают очень личностные, не обязательно, чтобы Деву Марию видели все.

Относительно “брынского образа” отец Игорь соглашается с Владыкой Вийтышиным.

– Может пройти даже сто лет, – сказал он, – пока церковь его узаконит. И не потому, что она такая бюрократическая, а потому, что нужна проверка временем.

Ксеня Лесив, Киев – Ивано-Франковская обл., фото автора