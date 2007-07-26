Ющенко встретится с Дюрчанем
Президент побывает с рабочей поездкой на Закарпатье
В пятницу, 27 июля этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Закарпатскую область.
Как сообщает пресс-служба Президента, во время поездки в Мукачево глава государства встретится с премьер-министром Венгерской Республики Ференцем ДЮРЧАНЕМ.
В.ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ проведут рабочую беседу, во время которой планируется обсудить вопросы сотрудничества Украины и Венгрии в энергетической сфере, транспортной отрасли (в частности, сотрудничество на общей государственной границе), регионального взаимодействия.
Супруги ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ с супругой Кларой ДОБРЕВ примут участие в церемонии открытия выставки произведений художника Михая Мункачи.
Также запланировано, что В.ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ сделают короткие заявления для СМИ и ответят на вопросы журналистов.