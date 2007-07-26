Ющенко встретится с Дюрчанем

В пятницу, 27 июля этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Закарпатскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время поездки в Мукачево глава государства встретится с премьер-министром Венгерской Республики Ференцем ДЮРЧАНЕМ.

В.ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ проведут рабочую беседу, во время которой планируется обсудить вопросы сотрудничества Украины и Венгрии в энергетической сфере, транспортной отрасли (в частности, сотрудничество на общей государственной границе), регионального взаимодействия.

Супруги ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ с супругой Кларой ДОБРЕВ примут участие в церемонии открытия выставки произведений художника Михая Мункачи.

Также запланировано, что В.ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ сделают короткие заявления для СМИ и ответят на вопросы журналистов.