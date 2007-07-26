И снова жара...

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в южной части ночью 16-21°, днем 27-32°. На Закарпатье также без осадков, температура ночью 10-15°, днем 24-29° (в горах ночью 7-12°, днем 14-19°).

28 июля синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозируют в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 17-22°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, в восточных и центральных областях 28-33°. На Закарпатье местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-18°, днем 26-31° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

29 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, северных и центральных областях. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 17-22°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°. На Закарпатье кратковременные дожди с грозами, температура ночью 13-18°, днем 26-31° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

30 июля дожди с грозами предполагаются лишь в западных областях. Температура существенно не изменится, только в восточных областях повысится, в западных областях днем снизится на 2-4°. На Закарпатье температура днем снизится на 3-5°.

31 июля в западных, северных и местами в центральных областях дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в восточных областях повысится, в западных и в северных областях днем снизится на 2-4°. На Закарпатье временами дожди, грозы; температура ночью существенно не изменится, днем снизится на 3-5°.

27 июля в Киеве и области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

28 июля ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

29 июля предполагаются кратковременные грозовые дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

30 июля преимущественно без осадков, температура существенно не изменится.

31 июля временами дожди, грозы. Температура днем снизится до 21-26°.