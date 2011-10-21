Президент Украины Виктор Янукович прибыл на Кубу c государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту им.Хосе Марти под Гаваной, передает корреспондент РИА Новости.

Президента встретили замминистра иностранных дел Кубы Дагоберто Родригес, посол Украины Татьяна Саенко, сотрудники МИД Кубы.

В программе визита - переговоры с представителями кубинских властей, подписание документов о двустороннем сотрудничестве, участие в кубинско-украинском бизнес-форуме и посещение курортного комплекса "Тарара", где проходят лечение дети, пострадавшие от аварии на ЧАЭС.

Совместные документы будут подписаны в области финансовой деятельности, транспорта, молодежной политики и спорта.

Ожидается, что утром в воскресенье В.Янукович покинет Кубу.