Азаров предлагает Саудовской Аравии половину урожая зерна

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил Саудовской Аравии представлять интересы Украины в ближневосточных странах, которые имеют потребность в продукции агропромышленного комплекса.

Как сообщает Правительственный портал, об этом Н.АЗАРОВ сказал во время встречи с председателем Консультативного Совета Королевства Саудовская Аравия Абдуллой бин Мухаммадом бин Ибрагимом Аль Аш-ШЕЙХОМ.

Глава правительства отметил, что в этом году значительно активизировался политический диалог между Украиной и Саудовской Аравией: с визитами в Украину приезжали министры транспорта, финансов, сельского хозяйства и помощник министра обороны.

"Этот год был годом значительной активизации политических отношений между нашими странами. Поэтому, по-видимому, уже время переходить к реализации конкретных проектов. Мы к этому готовы", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также напомнил, что ранее был подписан протокол о сотрудничестве в сельскохозяйственной, нефтегазовой и других сферах экономики.

Премьер-министр сообщил, что в этом году Украина собрала свыше 50 млн. тонн зерновых и готова экспортировать 25 млн. тонн. Он предложил Саудовской Аравии стать своеобразным торговым представителем Украины в Ближневосточном регионе, в частности в тех странах, которые нуждаются в продукции сельского хозяйства.

"Мы готовы экспортировать свыше 25 миллионов тонн зерна. Саудовская Аравия могла бы стать нашим своеобразным представителем среди стран вашего региона, где есть потребность в продукции сельского хозяйства", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такое сотрудничество было бы взаимовыгодным.

Глава правительства также предложил сотрудничество в авиастроении, судостроении и космической отрасли. По его словам, Украина строит самые современные самолеты - Ан-148, Ан-158 и Ан-74 - и двигатели ко всем типам вертолетов, которые выпускаются в России.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина и Саудовская Аравия имеют значительный потенциал для увеличения объемов взаимного товарооборота.

"Мы считаем товарооборот между нашими странами в объеме 300 млн. долларов чрезвычайно малым. Он мог бы легко быть увеличен по крайней мере в 10 раз", - отметил премьер-министр.

Абдулла Аль Аш-ШЕЙХ в свою очередь отметил, что в ходе своего визита в Украину и в частности сегодняшней встречи он получил много полезной информации, которая будет способствовать развитию двусторонних отношений.

"Я надеюсь, что во время следующего визита мы будем говорить действительно о том, что наши отношения перешли на более практический, высокий уровень", - подчеркнул он.