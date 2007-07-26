Президент Молдовы запретил продавать вино в Россию

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН запретил государственному агентству "Молдова-Вин" выдавать акцизные марки на алкоголь, пока все молдавские производители вина не будут допущены на российский рынок. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Он заявил, что не позволит "российским бюрократам" навязывать республике невыгодные условия экспорта. "Мы однозначно не будем работать по тем схемам, которые предлагают руководители каких-то российских ведомств, даже если они себя бьют в грудь, что они там самые важные и самые главные", - сказал президент. "И никакие отдельные предприятия не будут продавать молдавские вина в России, - добавил В.ВОРОНИН. - Или все, или никто".

Как сообщалось, ввоз молдавских вин в Россию был запрещен в марте 2006 года по распоряжению Роспотребнадзора, который обнаружил там некие вредные примеси. Спустя несколько месяцев, президенты двух стран вроде бы договорились о возобновлении поставок, однако запрет продолжал действовать.

В середине июля 2007 года Роспотребнадзор наконец разрешил ввозить продукцию трех производителей: "Висмос" "Калараш-Дивин" и "Букет Молдавии", которые, как отмечает ИА "БАСА-Пресс", принадлежат российским инвесторам.

Ранее СМИ сообщали о дополнительных условиях, которые Москва выставила Кишиневу на переговорах о возобновлении поставок: в частности, молдавским производителям предлагалось осуществлять экспорт только через российскую госкомпанию "Союзплодоимпорт", а также переоформить на нее наиболее популярные торговые марки местного алкоголя.