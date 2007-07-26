Какой быть Лыбидской площади?

Архитектурно-градостроительный совет Киева отправил на доработку градостроительное обоснование реконструкции Лыбидской площади в Голосеевском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Градосовета.

Проект разработан СУ «Институт урбанистики в г. Киеве» по заказу Киевского инвестиционного агентства КГГА.

По словам главного архитектора проекта Аллы ПЛЕШКАНОВСКОЙ, проект предусматривает строительство 6-этажного блока конференц-залов с входной группой, выставочными помещениями, малыми залами и конференц-залами общей площадью 7,3 тыс. кв.м, 45-этажного здания со стилобатной частью с торговыми помещениями площадью 39,5 тыс. кв.м, расположенными с первого по шестой этажи и офисными помещениями, размещенными с седьмого по 45-й этаж, а также подземного паркинга на 550 машиномест. Общая площадь комплекса составит 94,4 тыс. кв.м.

Площадь земельного участка составляет 1,9 га.

Архитектор отметила, что территория сквера с зелеными насаждениями не выполняет рекреационной функции, поскольку затиснута двумя транспортными развязками, и предложила застроить ее офисными помещениями. В то же время, по ее мнению, строительство в этой зоне пяти высотных офисных центров недопустимо.

Проект также предусматривает разработку транспортной схемы, которая бы разгрузила Лыбидскую площадь. По подсчетам разработчиков, в часы-пик площадь выдерживает нагрузку в 4,5 тыс. автомобилей в час.

В ходе рассмотрения проекта член Градосовета Анатоль КАРМИНСКИЙ предложил отклонить проект, поскольку он используется не для реконструкции, а для застройки Лыбидской площади.

Подводя итоги рассмотрения проекта, главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК отправил проект на доработку, рекомендовав предусмотреть строительство нового перехода на основании комплексной схемы транспорта, реконструировать и благоустроить сквер, в котором можно построить одно здание для обслуживания метрополитена, а также использовать подземное пространство.

В то же время Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил концептуальный проект застройки квартала, ограниченного бульв. Дружбы Народов, ул. Любченко и Гринченко в Голосеевском районе столицы.

Проект разработан ТАМ «А.Пашенько» совместно с канадской компанией Brisbin and Company, которая известна разработкой концепции строительства крупного ТРЦ в комплексе «Москва-Сити» в Москве. Заказчиком проекта выступает ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».

По словам главного архитектора проекта Андрея ПАШЕНЬКО, проект предусматривает строительство многофункционального комплекса, который включает в себя 4-этажную стилобатную часть с торгово-развлекательным центром, крытым катком, кинотеатрами, ресторанами, боулингом, кортами, детскими площадками и фонтанами, многоуровневый подземный паркинг на 7 тыс. машиномест. Общая площадь 4-этажного ТРЦ составит 151,9 тыс. кв.м.

По периметру ТРЦ будут возведены многоэтажные башни офисного центра класса «А», пятизвездочный отель, а также два жилых здания. Высота самой высокой башни составит 230 метров. В офисный центр войдут 29-этажная северо-восточная башня, 49-этажная восточная башня, 22-этажная юго-восточная башня и 30-этажная западная башня. Общая площадь 42-этажной гостиницы составит 56 тыс. кв.м, жилого здания с апартаментами - 70,4 тыс. кв.м.

Общая площадь комплекса, размещенного на участке 7 га, составляет 834 тыс. кв.м. На территории, которая относится к коммунально-складской зоне, находятся хладокомбинат, который планируется снести, а также бывшая мебельная фабрика им. Боженко. Согласно генплану города, к 2020 году функция территории изменится на общественную.

Заказчик проекта заключил договор с ОАО «Киевский хладокомбинат №2» и ЗАО «Лыбидь-Плаза», которые являются владельцами земельных участков, согласно которому «Инвестиционный союз «Лыбидь» утверждает концепцию комплекса, финансирует и осуществляет проектные и строительные работы.

В проекте также предусмотрена новая схема транспортной развязки Лыбидской площади.

По словам представителя заказчика, ориентировочная стоимость проекта составляет около 800 млн. долл. А член Градосовета Янош ВИГ высказал мнение, что в проект нужно инвестировать не менее 2,5 млрд. долл., половина из которых уйдет на строительство зданий, а половина - на строительство инфраструктуры.

В целом одобрив проект, член Градосовета Анатоль КАРМИНСКИЙ отметил, что проблема состоит в организации одностороннего движения по ул. Горького и Красноармейской.

По мнению члена Градосовета Эдуарда ЛЕЩЕНКО, транспортная схема должна разрабатываться с увязкой с мощной экологической нагрузкой. При этом из проекта следует выделить объекты, которые должны быть сданы в эксплуатацию к Евро-2012.

Подводя итоги рассмотрения проекта, главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК одобрил проект, рекомендовав доработать транспортную схему совместно с АТ «Киевпроект» с учетом комплексной транспортной схемы города до 2020 года, получить предварительные технические условия для строительства инженерной инфраструктуры, доработать параметры здания с учетом аэродвижения, детально проработать объекты, располагающиеся в зоне метро и рассмотреть вопрос перенесения транспортных узлов с Лыбидской площади на Московскую площадь.