В Китае резко подорожала быстрорастворимая лапша, которая является основным продуктом питания для малообеспеченных слоев населения, сообщает гонконгская газета "Саут Чайна Морнинг Пост".

По данным издания, производители в течение года старались удерживать цены, однако в последнее время лапша выросла в цене на 20-40%.

Сильнее всего подорожала самая дешевая и популярная лапша (на нее приходится до 60% китайского рынка быстрорастворимой лапши), стоимость которой составила около 1 юаня за упаковку (примерно 15 американских центов). По словам продавцов, повышение цен привело к резкому снижению продаж.

За последний год в Китае резко выросли цены на продукты питания, что сказалась на показателях инфляции в стране. Так, в июне в КНР были зафиксированы самые высокие темпы инфляции за последние два года. Согласно последним официальным данным, инфляция в этом месяце составила 4,4%.

Больше всего выросли цены на продовольственные товары - на 7,6%. А свинина в ряде городов за последние два месяца подорожала в несколько раз.

РИА "Новости"