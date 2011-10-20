В «Nemiroff» заявляют о попытке манипуляции общественным мнением

Смены главы Наблюдательного совета ДП «Украинская водочная компания Nemiroff» не было.

Об этом в переданном УНИАН комментарии заявил Александр ГЛУСЬ - председатель Наблюдательного совета компании в связи с появившимися в СМИ сообщениями на эту тему.

По его словам, речь идет об очередной попытке манипуляции общественным мнением. «На этот раз, через призму объединившихся против основателя компании акционеров, была подана информация о решении Апелляционного суда Винницкой области от 12 октября, в котором якобы шла речь о моем отстранении от должности председателя Наблюдательного совета компании. Такое заявление – не большее, чем публикация вырванных из контекста слов. Или выдавание желаемого за действительное», - заявляет А.ГЛУСЬ.

По его словам, в мотивирующей части решения суда отмечено, что «трудовой контракт, заключенный между ГЛУСЬ А.С. и ДП «УВК «Nemiroff», является действующим и никаких действий относительно его расторжения не произведено». То есть, А.ГЛУСЬ на протяжении всего времени работы продолжает правомерно занимать должность председателя Наблюдательного совета предприятия, со дня заключения договора с компанией в 2009 году.

Также, говорит А.ГЛУСЬ, в решении суда отсутствует подтверждение правомерности решения компании Nemiroff Holdings Limited от 27 июня 2011 г. об отзыве А.ГЛУСЯ с указанной должности. Вызывает вопросы и тот факт, что, согласно решению Nemiroff Holdings Limited, действия по прекращению сотрудничества между А.ГЛУСЕМ и ДП «УВК «Nemiroff» был уполномочен провести Юрий СОРОЧИНСКИЙ. «Учитывая, что этот человек ни дня не являлся сотрудником компании, даже речи быть не может о том, чтобы он увольнял председателя Набсовета», - заявил А.ГЛУСЬ.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира.

Производственные мощности компании: 2 ликеро-водочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит в ФГУП «Росспиртпром»). С октября 2010 продукция международного бренда Nemiroff производится в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).