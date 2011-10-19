Начальника отдела дознания крымского МЧС поймали на взятке

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции задержали начальника отдела дознания Главного управления МЧС в Крыму при получении 5 тыс. грн. взятки от предпринимателя за неприостановление эксплуатации склада принадлежащего ему магазина.

Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.

"Работник органа пожнадзора задержан вчера "на горячем". Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 368 УК Украины (получение взятки в большом размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение)", - говорится в пресс-релизе.

Если вина сотрудника МЧС будет доказана, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фамилия подозреваемого в сообщении прокуратуры не указана.