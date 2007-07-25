”Перезагрузка донецкой мафии” до суда доведет

Автор книги «Донецкая мафия. Антология» журналист Сергей КУЗИН намерен подать в суд на издателей и редколлегию презентованной 24 июля в Киеве книги «Донецкая мафия. Перезагрузка».

Об этом журналист сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам С.КУЗИНА, создатели книги взяли 70% его текстов без его ведома. Он отметил, что может опять пойти под суд за повторную публикацию текстов, которые уже были запрещены судом. «На мне зарабатывают деньги, а меня будут по судам таскать», - считает С.КУЗИН.

Справка УНИАН. 24 июля глава фонда "Антикоррупция" Борис ПЕНЧУК представил общественности новую книгу "Донецкая мафия. Перезагрузка".