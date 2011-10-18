На уроке физкультуры умер восьмиклассник
22:10, 18 октября 2011Общество
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Трагедия на Буковине
В Черновицкой области сегодня около 9.30 утра на уроке физкультуры умер ученик восьмого класса 1997 года рождения.
Как сообщает газета «Молодой буковинец», трагедия произошла в селе Хряцка Герцаевского района.
По предварительной информации, у школьника внезапно остановилось сердце.
Сейчас компетентные органы проводят расследование инцидента.
В областной прокуратуре подтвердили факт смерти ребенка. На место происшествия выезжал прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ, который завтра в 11.00 проведет брифинг в связи с этим случаем.
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