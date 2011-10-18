На уроке физкультуры умер восьмиклассник

В Черновицкой области сегодня около 9.30 утра на уроке физкультуры умер ученик восьмого класса 1997 года рождения.

Как сообщает газета «Молодой буковинец», трагедия произошла в селе Хряцка Герцаевского района.

По предварительной информации, у школьника внезапно остановилось сердце.

Сейчас компетентные органы проводят расследование инцидента.

В областной прокуратуре подтвердили факт смерти ребенка. На место происшествия выезжал прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ, который завтра в 11.00 проведет брифинг в связи с этим случаем.