Олийныка выдвинут на Нобелевскую премию по литературе

Кандидатуру поэта и общественного деятеля Бориса Олийныка будут выдвигать на Нобелевскую премию в области литературы 2012 года.

С этой инициативой от имени общественности выступил профессор Института филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко Павел Рудяков на мероприятии, которое проходило в Украинском фонде культуры.

"Наша инициатива вызвана тем, что творчество Бориса Олийныка как поэтическое, эстетическое явление соответствует высоким критериям Нобелевской премии. Так же моральному кодексу Нобелевского лауреата, который негласно существует в Комитете по присуждению премии, отвечает и гражданская позиция Бориса Ильича", ─ отмечает Рудяков.

Также Павел Рудяков отметил, что Украина имеет несколько представителей от разных поколений украинских писателей, заслуживающих выдвижения на Нобелевскую премию в области литературы.

Общественную инициативу поддержало собрание, на котором присутствовали ученые Института литературы НАНУ, актив Украинского фонда культуры, члены Национального союза писателей, Общества "Украина - Сербия", представители дипломатических представительств в Украине.

По словам Рудякова, будет сформирована рабочая группа, которая будет обращаться к авторитетным институтам в поисках того, кто возьмет на себя почетную миссию выдвинуть кандидатуру Бориса Олийныка на соискание Нобелевской премии.

Напомним, нынешним нобелевским лауреатом по литературе стал шведский поэт Тумас Транстрьомер.

Gazeta.ua