Эксперт прогнозирует, что украинские кошельки «набьют» воздухом

В Украине в ближайшем будущем при высоком показателе роста валового внутреннего продукта (ВВП), низкой официальной инфляции и выполнении доходной части бюджета, будет наблюдаться снижение жизненного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий ЮРЧИШИН в ходе круглого стола на тему: «Украина и МВФ. Что дальше?» в Институте Горшенина во вторник.

По его словам, это будет происходить по причине несоответствия реального и официального уровня инфляции. Именно это является «тем источником, через который наполняется и ВВП, и бюджет».

Свою позицию В.ЮРЧИШИН объяснил тем, что реальная инфляция сегодня намного выше, чем официальная. В свою очередь это дает возможность говорить о росте номинального ВВП, что является основанием для увеличения поступлений в бюджет.

«Высокий номинальный ВВП, низкий уровень официальной инфляции, низкий дефлятор – это высокий реальный ВВП. Это даст возможность власти говорить о том, что у нас невиданный экономический рост. Более того, это будет подтверждаться поступлениями в бюджет, который будет наполняться номинальными гривнями, но при этом реальная стоимость этих гривень будет существенно снижаться, - сказал В.ЮЧИШИН. - Мы имеем огромные ножницы: с одной стороны, как будто все хорошо, номинально все выполняется, но реальный жизненный уровень будет снижаться».