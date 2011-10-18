Эксперт: в финансовом секторе есть два важных задания

Национальный банк Украины сокращает спрос домохозяйств на иностранную валюту как форму хранения накоплений и препятствует теневому обороту иностранной валюты в экономике. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель председателя Правления «Мисто Банк» Иван ДЕМЧЕНКО.

По его словам, у государственной политики в финансовом секторе сейчас есть две важные задачи: уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, а также борьба с теневым бизнесом и нелегальным оборотом иностранной валюты в Украине. С точки зрения этих задач нововведения НБУ касательно обязательной идентификации физических лиц при каждой операции по покупке/продаже иностранной валюты весьма положительны и своевременны, считает И.ДЕМЧЕНКО.

По его словам, «ни в коей мере не ущемляя прав гражданина на свободный обмен с одной стороны, с другой – серьезно ограничивают оборот теневого валютного рынка».

И.ДЕМЧЕНКО убежден, что «меры по ограничению хождения и использования в Украине иностранной валюты наравне с национальной с одной стороны являются не популярными, с другой – крайне необходимыми. В долгосрочной перспективе такие шаги НБУ являются частью процесса реформирования валютной системы и принесут положительный эффект». Для независимого государства использование иностранной валюты для расчетов и обращения внутри страны является недопустимым, подчеркнул банкир.

И.ДЕМЧЕНКО также отметил, что при введении обязательной идентификации физических лиц, проводящих покупку наличной иностранной валюты без каких-либо обязательств в валюте (например, перед банками по валютным кредитам), НБУ увеличил допустимую сумму обменных операций в один день в 2 раза - до 150 тыс. грн. «Эта сумма лимита обмена покрывает потребности в покупке валюты 95% клиентов-физических лиц. Ограничений по продаже физическими лицами наличной иностранной валюты нет», - отметил заместитель председателя Правления «Мисто Банка».

Кроме того, у физических лиц, имеющих обязательства (кредиты) в иностранной валюте, есть возможность для исполнения таких обязательств купить валюту на межбанковском валютном рынке через уполномоченные банки без каких-либо ограничений или лимитов, подчеркнул И.ДЕМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

12 октября Национальный банк Украины отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения. По словам председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, эти нововведения вскоре вступят в силу (дату он не уточнил - УНИАН) и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012.