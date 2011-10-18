В милицейском вузе Львова торговали «Калашами» по $500?

Со складов Госуниверситета МВД бесследно исчезли около 140 пистолетов Макарова, несколько автоматов Калашникова, винтовки и даже пулемет. Это крупнейшее, по словам экспертов, хищение боевого оружия в Украине с советских времен обнаружила комиссия МВД. Как пишет "Сегодня" со ссылкой на свои источники, подозревают одного из работников вузовской оружейки (его задержали), который продавал пистолеты по 350 долларов за ствол, а автоматы — по 500 долларов.

Через пресс-секретаря вуза Алексея Панова руководство университета попыталось довести до журналистов версию о том, что оружие исчезло со склада не сразу. Его, мол, расхищали на протяжении последних десяти лет. А раз так, вину за исчезновение целого арсенала можно возложить на бардак, который в милиции якобы развел неугомонный экс-­министр Луценко. Но, как стало известно «Сегодня» из собственных источников, в конце сентября в университете проводилась ревизия оружейных запасов. И все оружие (по крайней мере, так отметили в акте проверки) находилось на месте. Да и нардеп Геннадий Москаль подлил масла в огонь, сообщив, что «оружие из львовского университета внутренних дел исчезло неделю назад».