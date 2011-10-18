Сотрудники милиции при допросе использовали горячий утюг

Прокуратура Святошинского района г.Киева расследует дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции, которые для получения показаний задержанного использовали разогретый утюг, в результате чего задержанный получил ожоги 1-2 степени. По словам прокурора, проводится следствие, устанавливаются причины и обстоятельства совершения преступления.

Об этом заявил прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК на брифинге.

Он рассказал также, что видеоматериалы о задержании погибшего в милиции студента Игоря Индыло, фрагменты которых были выложены в интернете, "не являются новостью для органов внутренних дел и прокуратуры города Киева".

По словам А.МЕЛЬНИКА, они были предметом исследования на досудебном следствии, а также являются доказательствами в судебном рассмотрении. "В суде будет дана оценка доказательствам, которые есть в этом деле", - сказал прокурор столицы.

При этом он подчеркнул, что заключение, которое было дано специалистами, констатирует, что смерть И.Индыло наступила от получения телесных повреждений при падении со скамьи в комнате предварительного задержания милиции. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что милиционеры не били И.Индыло и этот факт подтверждается видеоматериалами, А.МЕЛЬНИК ответил: "Да, из видеоматериалов не видно, что сотрудники милиции причинили телесные повреждения Индыло".

Прокурор напомнил, что в отношении милиционеров дело расследуется в связи с превышением ими служебных полномочий и злоупотреблением властью.

По словам А.МЕЛЬНИКА, всего за прошедший год и 9 месяцев этого года к ответственности за аналогичные преступления только по Киеву в настоящее время привлекаются 15 сотрудников милиции. Кроме того, за 9 месяцев поступило более 250 заявлений от граждан о неправомерных действиях милиции.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года в Шевченковском райуправлении милиции Киева умер 20-летний студент И.Индыло. 28 мая прошлого года в связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции. Дело возбуждено по ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.

30 сентября этого года Деснянский райсуд Киева в новом составе возобновил слушание дела по обвинению милиционеров Шевченковского райуправления. Адвокат потерпевшей стороны просил суд вернуть дело на дорасследование, однако суд не нашел для этого оснований. Ранее этот суд уже рассматривал данное дело. Следующее судебное заседание назначено на 24 октября.