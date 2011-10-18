Минюст берет банкротов под контроль

Министерство юстиции утвердило Порядок, согласно которому Минюст будет утверждать планы санации предприятий и мировых соглашений по делам о банкротстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Действие приказа будет распространяться на хозяйственные организации с корпоративными правами государства свыше 25 процентов их уставного капитала, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве.

В частности, согласно приказу Минюста, арбитражные управляющие (распорядители имущества, управляющие санацией, ликвидаторы) будут иметь право подавать на утверждение в хозяйственный суд планы санации и мировые соглашения должников исключительно после их согласования Министерством юстиции.

Принимая решение о согласовании планов санации и мировых соглашений должников, Минюст будет оценивать поданные документы на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере банкротства и управления объектами государственной собственности, а также включение в них перечня мероприятий, которые должны обеспечить эффективную санацию (возобновление платежеспособности должника), недопущение дальнейшего банкротства должника или возбуждение нового дела о банкротстве в отношении должника после утверждения мирового соглашения.

В то же время, оценку планов санации и мировых соглашений должников на предмет наибольшей эффективности и оптимальной целесообразности мероприятий, отсутствие угрозы нанесения ущерба экономическим интересам государства будет осуществлять Фонд государственного имущества Украины и другие органы управления объектами государственной собственности в пределах их полномочий.

Решение Минюста о согласовании или отказ в согласовании мирового соглашения будет приниматься в месячный срок. План санации предприятия-должника будет одобряться Министерством на протяжении трех месяцев со дня постановления суда о проведении санации.

Приказ Минюста издан во исполнение законов «Об управлении объектами государственной собственности» и «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом».

В частности, закон возлагает на государственный орган по вопросам банкротства осуществление государственной политики с целью предупреждения банкротства, а также обеспечение условий реализации процедур возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом относительно государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов. Закон также определяет необходимость согласования с государственным органом по вопросам банкротства мировых соглашений и планов санации в процедуре банкротства хозяйственных организаций с корпоративными правами государства свыше 25 процентов их уставного капитала.

*** Согласно Положению о Министерстве юстиции Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года №395/2011, Минюст определен главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики по вопросам банкротства.