Пиротехники Севастополя искали гранату в мусорных баках

В Севастополе пиротехники УМЧС в поисках гранаты проверили все мусорные баки на проспекте, а милицией всю ночь была оцеплена территория, где якобы выбросили боеприпас.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в городе Севастополе. По информации пресс-службы, сообщение о том, что якобы в мусорный контейнер по проспекту Генерала Острякова выбросили гранату, поступило в УМЧС от милиции. «Очевидец рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что видел, как мужчина достал из контейнера что-то похожее на гранату, и выбросил ее обратно», - говорится в пресс-релизе управления.

Сообщение о случившемся поступило поздно вечером, сотрудники УМВД отцепили территорию. «Пиротехники МЧС Севастополя пересмотрели все мусорные баки. Заявка не подтвердилась. И не смотря на это, МЧС просит граждан быть бдительными, и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать по телефону «101», - подчеркнули в пресс-службе.