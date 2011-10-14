Глава УГКЦ: заключенные медленно умирают в нечеловеческих условиях

Сегодняшнее состояние судопроизводства в Украине – одна из самых глубоких реальных язв нашего государства.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), отвечая на вопрос о последних резонансных судебных процессах над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

«К сожалению, в Украине долгие годы как под следствием, так и в тюрьмах очень часто находятся ни в чем не повинные люди, которые нуждаются в наших молитвах и поддержке» сказал предстоятель УГКЦ.

При этом он вспомнил о заключенных, которые болеют туберкулезом или СПИДом. Они, по словам главы УГКЦ, «из-за несовершенства нашей пенитенциарной системы не получают квалифицированной или вообще какой-либо медицинской помощи, из-за чего медленно умирают в нечеловеческих условиях».

«Они заслуживают нашего сочувствия, нашей молитвы, которую, в частности, для них несут наши тюремные капелланы. Считаю, что каждый верующий нашей Церкви должен бы выразить свою гражданскую позицию и поддержать, не нарушая заповедей Божьих и Конституции, заключенных или даже защитить их», - сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Отдельно глава УГКЦ упомянул о суде над Ю.ТИМОШЕНКО. «Мы понимаем, что суд над Юлией ТИМОШЕНКО – это только верхушка айсберга. Это случай обратить внимание на многочисленные судебные процессы по Украине, где зависимая от власти и ориентированная на обвинительный приговор судебная система уничтожает тысячи простых людей», - подчеркнул предстоятель греко-католиков.

По убеждению Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА, судебная система четко показывает, соблюдаются ли в обществе базовые человеческие ценности, на которых и строится европейское сообщество, в которое Украина хочет интегрироваться.

«Одна из главных ценностей – закон должен быть защитой человеческого достоинства, свободы человека и его прав, а судейство должно стоять на страже исполнения закона», - сказал глава УГКЦ. При этом он констатировал, что сегодня Украина «еще живет в советском стереотипе и использовании правосудия как средства, чтобы утвердить ту или другую господствующую силу или идеологию, оправдать виновных и осудить невиновных».

«Мне и нашим верующим очень досадно, что на двадцатом году независимости в Украине остаются многочисленные несправедливо осужденные», - сказал в завершение Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, комментируя последние резонансные судебные дела.