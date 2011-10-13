Заказчик, разругавшись с прорабом, застрелил его из охотничьего ружья
20:51, 13 октября 2011Общество
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Следом пустил пулю в себя
В Одессе заказчик стройки, разругавшись с прорабом, застрелил его из охотничьего ружья, после чего зашел в дом и покончил жизнь самоубийством.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области, причиной трагедии стало недовольство качеством работы строителей, возводящих частный дом.
«Оперативной группой, прибывшей на место происшествия, в районе 16-й станции Большого Фонтана изъят охотничий гладкоствольный карабин «Сайга», из которого застрелен 29-летний строитель», – говорится в сообщении.
Сейчас данный инцидент расследуется, опрашиваются свидетели с целью выяснения причины конфликта, переросшего в трагедию.
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