Великобритания по-прежнему не намерена вступать в зону евро, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун.

"В настоящее время мы не планируем никакого большого нового рассмотрения этого вопроса или присоединения к евро", - сказал Браун на своей первой большой пресс-конференции в качестве главы британского правительства.

Именно Браун, работая на посту канцлера Казначейства (министра финансов) Великобритании, в 2003 году после рассмотрения этого вопроса вынес вердикт, что по ряду параметров вступление Соединенного Королевства в зону обращения общей европейской валюты преждевременно. Рассмотрение этого вопроса было отложено как минимум на несколько лет.

"Мы приняли трудное решение по поводу евро, но оно базировалось на том, что ни Великобритания, ни Западная Европа не выиграли бы тогда от нашего присоединения к еврозоне", - напомнил премьер.

РИА "Новости"