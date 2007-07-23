МВД отрицает давление милиции в деле об убийстве директора «Озерки»

Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины опровергает заявления о давлении милиции на задержанных по делу об убийстве директора рынка «Озерка».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, сегодня “на одном из телеканалов обнародована пресс-конференция Ровшанбека РОЗМЕТОВА, который, безосновательно называя себя адвокатом задержанных по подозрению в убийстве директора рынка «Озерка» В.Воробьева и обстрела джипа под Киевом 16 марта 2007 года, заявил о фальсификации милицией расследования этих дел и применении к подозреваемым пыток”.

ДСО МВД отрицает эту информацию, отмечая, что подобные заявления Р.РОЗМЕТОВ делает не первый раз. ДСО отмечает, что по предыдущим обвинениям милиции в неправомерных действиях, по инициативе следователей прокуратуры проведена служебная проверка. “В ходе проверки факты нарушения работниками милиции законодательства во время задержания и проведения следственных действий с задержанными ФУРМАНОМ Э.М., ЕРЁМЕНКО Е.О., ПУГАЧЕВЫМ М.В. ни одного подтверждения не нашли”, - утверждает МВД.

Кроме того, ДСО МВД отмечает, что “расследование данного дела проводится Генеральной прокуратурой Украины, причем у следственных органов нет оснований считать гр. РОЗМЕТОВА адвокатом подозреваемых, поскольку последние в письменном виде отказались от его услуг”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, на пресс-конференции адвокат и жены граждан, задержанных по делу об убийстве директора рынка «Озерка», заявили, что следователи по этому делу продолжают оказывать давление на задержанных, чтобы вынудить их сознаться в совершении преступлений.

«Мы подозревали и подозреваем стражей порядка в применении незаконных методов ведения дознания и досудебного следствия относительно Эдуарда ФУРМАНА, а также относительно задержанных его двух друзей Максима ПУГАЧЕВА и Евгения ЕРЁМЕНКО», - сказал Р.РОЗМЕТОВ.

По словам адвоката, его как и раньше не допускают к подзащитному, невзирая на то, что Э.ФУРМАН 22 июня написал заявление, в котором подтвердил, что Р.РОЗМЕТОВ является его защитником.

Р.РОЗМЕТОВ подчеркнул, что после первой пресс-конференции, на которой было заявлено о применении пыток, представители правоохранительных органов предложили женам задержанных позволить свидание с мужчинами. При этом, по словам адвоката, жены должны были написать свидетельство о неприменении к задержанным пыток и незаконных методов дознания и следствия. Еще одно требование, отметил он, заключалось в расторжении договора с адвокатами.

Р.РОЗМЕТОВ сообщил, что на данный момент Киевская областная прокуратура передала расследование дела в Генеральную прокуратуру Украины. Он также подчеркнул, что следователь Генпрокуратуры, которому передано дело, отказывается встретиться с адвокатом.