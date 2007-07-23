Кабмин раз в месяц будет отчитываться перед ВР о тайных расходах

Кабинет министров Украины подает ежемесячно Верховной Раде отчет о расходовании средств резервного фонда государственного бюджета.

Об этом идет речь в утвержденном Кабинетом министров регламенте его деятельности.

Согласно регламенту, проект отчета готовит Министерство экономики вместе с Министерством финансов и другими заинтересованными органами исполнительной власти и подает его для рассмотрения на заседании Кабинета министров не позже чем до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Согласно регламенту, если главным распорядителем бюджетных средств подается для рассмотрения соответствующими комитетами Верховной Рады или Верховной Радой отчет о тайных расходах государственного бюджета, копия такого отчета направляется Кабинету министров.