Жители с.Красное блокировали пути, протестуя против ”фосфорных” вагонов

Жители села Красное, во Львовской области, которые сегодня около 17 часов перекрыли железнодорожный путь на станции Красное, временно прекратили блокирование до 3 часов ночи. Об этом сообщил депутат Львовского областного совета Остап КОЗАК, который находится непосредственно на месте события.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам О.КОЗАКА, к пикетчикам приезжал заместитель председателя Львовской облгосадминистрации и руководитель штаба по ликвидации последствий аварии под Ожидовом Валерий ПЯТАК, который со ссылкой на вице-премьера Александра КУЗЬМУКА сообщил, что c. Красное тоже будет внесено в зону поражения, и местные дети смогут этим летом отдохнуть в лагерях Украины.

“Жители утверждают, что они якобы слышали какой-то хлопок и видели дым на станции. Они также заверяют, что 6 вагонов с фосфором, оттранспортированных из Ожидово, находятся именно на станции Красное”, - сообщил О.КОЗАК. По его словам, В.ПЯТАК гарантировал, что “к 3 часам ночи никаких подобных вагонов на станции не будет, и предложил, чтобы община с. Красное определила контролеров, которые бы могли проконтролировать ситуацию».

При этом О.КОЗАК отметил, что лично не видел никаких вагонов на станции Красное.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в 17.00 около 200 жителей Львовской области перекрыли железнодорожный путь на станции Красное, протестуя против транспортировки, по их словам, цистерн из Ожидово через эту станцию.