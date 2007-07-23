Фосфор, который следовал из Казахстана через Украину в Польшу, предназначался для голландской компании «Термофос» (Thermophos International B.V).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

Как сообщал УНИАН, по данным гендиректора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА, груз с фосфором был застрахован тремя компаниями. В частности, по его словам, груз был застрахован казахским отправителем «через голландскую фирму, потому что в адрес голландской фирмы шел этот груз».

Справка УНИАН. Thermophos International - одна из крупнейших мировых производителей фосфора, фосфорной кислоты, фосфатов и производных от фосфора. Как отмечается на официальном сайте компании, Thermphos серьезно относится к защите окружающей среды и имеет высокий уровень безопасности и экологической защиты.