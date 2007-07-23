Состоится открытие 100-го ресторана ТМ «Пицца Челентано»

27.07.2007 в 15.00 состоится открытие 100-го ресторана ТМ «Пицца Челентано» 15.00 – состоится пресс-конференция руководства «Системы быстрого питания» (ул. М.Коцюбинского, 14). Участники: генеральный директор компании «Системы быстрого питания» (ТМ «Пицца Челентано», «Картопляна Хата», «Кафе Пункт», «Япи», «По-перше», «EgoЇсти») Марк Зархин, исполнительный директор компании «Системы быстрого питания» Игорь Шевелев, директор по общим вопросам компании «Системы быстрого питания» Александр Поздняков, зам.генерального директора компании «Системы быстрого питания» Елена Буйненко, генеральный директор Киевского регионального офиса Максим Храмов, исполнительный директор Киевского регионального офиса Юлия Нагорняк, директор по маркетингу компании «Системы быстрого питания» Галина Кащеева (ул. М.Коцюбинского, 14); Телефон для аккредитации: 8 050 352 24 20, Ольга

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