Ураган на Волыни: пострадали 10 человек

На Волыни вследствие урагана пострадали 10 человек.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Волынской области, в частности, в городе Турийск при падении деревьев и ветвей были травмированы десять местных жителей, трое из них госпитализированы.

К ликвидации последствий стихии 22-23 июля были привлечены около полуторасот работников и 50 единиц техники различных аварийных служб: „Волыньоблэнерго", „Волыньгаза", коммунальных и дорожных служб, а также граждане и 90 спасателей, 17 единиц техники ГУ МЧС области.

По состоянию на 14 часов электроснабжение возобновлено в 58 населенных пунктах. Обесточенными остаются около 150 населенных пунктов полностью, 30 – частично.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 июля в результате сложных погодных условий (грозовые дожди, шквалистые порывы ветра) и из-за срабатывания систем аварийной защиты ЛЭП в семи областях Украины произошло обесточивание 497 населенных пунктов.