Украина и Польша создали коалицию предпринимателей

Сегодня в Варшаве министр экономики, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КІНАХ и президент Конфедерации польских работодателей Анжей МАЛИНОВСКИЙ подписали Соглашение о создании коалиции предпринимателей в поддержку проведения "Евро – 2012". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министра экономики.

«Проведение турнира такого масштаба возлагает на наши государства большую ответственность, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы успешно подготовиться к проведению финального футбольного турнира чемпионата Европы в 2012 г. в Украине и Польше», - отметил А.КИНАХ.

Во время встречи стороны также отметили заметные сдвиги, происходящие в сфере инвестиционного сотрудничества. Если за 2005 год в Украине было зарегистрировано 46 млн. дол. польских инвестиций, то в 2006 году втрое больше - 141 млн. дол.

А.КИНАХ отметил, что Украина уделяет большое внимание созданию привлекательных условий для польских инвесторов и обеспечению всем субъектам инвестиционной деятельности, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, равных прав.