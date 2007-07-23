Украина и Польша создали коалицию предпринимателей
Подробности от Кинаха из Варшавы
|Анатолий Кинах
«Проведение турнира такого масштаба возлагает на наши государства большую ответственность, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы успешно подготовиться к проведению финального футбольного турнира чемпионата Европы в 2012 г. в Украине и Польше», - отметил А.КИНАХ.
Во время встречи стороны также отметили заметные сдвиги, происходящие в сфере инвестиционного сотрудничества. Если за 2005 год в Украине было зарегистрировано 46 млн. дол. польских инвестиций, то в 2006 году втрое больше - 141 млн. дол.
А.КИНАХ отметил, что Украина уделяет большое внимание созданию привлекательных условий для польских инвесторов и обеспечению всем субъектам инвестиционной деятельности, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, равных прав.