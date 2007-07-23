В Донецкой области вожатый изнасиловал 3-х детей

Вожатый детского оздоровительного лагеря «Маяк», который находится в селе Широкино Новоазовского района изнасиловал трех несовершеннолетних мальчиков, отдыхавших в лагере.

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, первой заявление в милицию подала тетя одного из пострадавших, заметив изменения в поведении 10-летнего мальчика. В ходе работы следственно-оперативной группы в милицию поступили еще 2 заявления.

Насильником оказался 52-летний вожатый, житель Славянска, никогда не вызывавший никаких подозрений. Преступник скрылся из лагеря, однако позже был задержан в АР Крым, где ему удалось устроиться на работу в одном из детских центров.

Задержанный арестован, ведется следствие.