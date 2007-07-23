«Укрзализныця» объявила чрезвычайное положение

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК объявил чрезвычайное положение в сфере безопасности перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Сегодня мною объявлено чрезвычайное положение по вопросам безопасности. Все руководители «Укрзализныци», дорог, дирекций выехали к людям на планерки, с беседами, с профилактическими проверками, с разъяснительной работой, чтобы мы могли в полной мере обеспечить безопасность перевозок», - отметил он.

Кроме того, сообщил В.КОЗАК, «Укрзализныця» разрабатывает меры, чтобы исключить перевозку опасных грузов в места большого скопления людей. «Мы сейчас рассматриваем маршруты перевозки опасных грузов», - сообщил он.

При этом В.КОЗАК отметил, что на сегодняшний день цистерн с желтым фосфором, кроме тех., которые попали в аварию во Львовской области и готовятся к отправке, в Украине нет. Как напомнил гендиректор «Укрзализныци», до завершения расследования причин аварии поезда перевозка желтого фосфора по Украине запрещена.

По его данным, цистерны, которые видели на станции возле Львова, были пустыми и предназначены для доставки фосфора обратно в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором.

В результате аварии сошло с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось.

Сегодня, 23 июля, В.КОЗАК сообщил, что «Укразализныця» к концу дня рассчитывает погрузить и подготовить к отправке все 15 цистерн с фосфором.